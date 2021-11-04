Таллин, , 14:29 — REGNUM В сентябре нынешнего года уровень безработицы в Эстонии составил 5,9%, что ниже, чем в соседних странах Прибалтики и в целом по Евросоюзу. Об этом сообщил Департамент статистики Евросоюза Евростат со ссылкой на собственные данные.

Безработица

Так, в Литве безработица в первый осенний месяц составила 6,7%, а в Латвии показатель был 6,8%. Средний показатель безработицы в ЕС составил 6,7%, а в странах еврозоны — 7,4%.

Самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в сентябре наблюдался в Испании — 14,6%. За ней следовали Греция — 13,3%, Италия — 9,2%, Швеция — 8,8%, Финляндия — 7,9%, Франция — 7,7% и Хорватия — 7,3%.

Самый низкий уровень безработицы в сентябре был зарегистрирован в Чехии — 2,6%. Далее следовали Нидерланды — 3,1%, Мальта — 3,2%, Германия и Польша — по 3,4%.