Тула, , 14:21 — REGNUM В Тульской области введен ряд новых ограничительных мер в связи с коронавирусом. Изменения в указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внесены 4 ноября, сообщили в управлении пресс-службы по региону.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В частности, с 8 ноября требование предъявлять QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификат об отрицательном ПЦР-тесте, будет действовать при посещении торговых и торгово-развлекательных центров. Исключением станет посещение пунктов вакцинации, располагающихся в ТЦ. Детей в торговые центры также будут пускать только со взрослыми, имеющими QR-код.

Также в регионе продлено действие требования о предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании в последние полгода или сертификата об отрицательном ПЦР-тесте, для посещения мест общественного питания и при заселении в гостиницы. Концерты, а также бассейны и фитнес-центры можно посещать только по QR-коду.

С 6 ноября в регионе разрешают проведение спортивных мероприятий со зрителями, но пускать будут только обладателей QR-кода, требование не распространяется на детей и подростков до 18 лет.

С 8 ноября в регионе вводится требование о соблюдении режима самоизоляции для невакцинированных жителей старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Тульской области сообщили, что не намерены продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.