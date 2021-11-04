Киев, 4 ноября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Артист эстрады и телеведущий Максим Галкин внесён министерством культуры и информационной политики Украины в список лиц, действия которых создают угрозу национальной безопасности. Об этом 4 ноября сообщается на сайте ведомства.

Vishnemalinovsk Максим Галкин

Список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, расширен по инициативе СБУ. В ноябре 2021 года этот список также пополнили актрисы Анастасия Бакланова и Татьяна Бурнакина, актёры Сергей Воробьёв, Михаил Грищенко, Усеин Дегерменджи, Роман Гусев, Константин Гапонов и другие деятели кино и телевидения.

Таким образом, общий список российских деятелей культуры, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, расширился до 259 человек. На территории Украины не разрешается прокат фильмов, в которых снимаются актёры из этого списка.