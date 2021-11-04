Нью-Йорк, США, 4 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Мировые цены на базовое продовольствие увеличились в октябре на 3%. Это следует из сведений Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

ИА REGNUM Инфляция

Растительные масла подорожали за месяц сразу на 9,6%. А зерно выросло в цене на 3,2%.

Молочная продукция подорожала на 2,2%, зато сахар и мясо наоборот подешевели.

Как сообщало ИА REGNUM, в России замедлилась недельная инфляция. Об этом сообщил Росстат.