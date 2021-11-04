Тверь, 4 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об убийстве с особой жестокостью и общеопасным способом возбудили следственные органы Тверской области по факту обнаружения тел троих человек при тушении пожара в заброшенном здании в Конаково. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Поджог

Пожар произошёл днём 1 ноября, при тушении пожара на втором этаже были обнаружены тела троих мужчин, у всех — повреждения «в виде выраженного обгорания тела».

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отключен от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде, на полу, под лестничным маршем первого этажа», — уточнили в СК.

Как сообщает местное издание Tverigrad.ru, в преступлении подозревают двоих мальчиков, 11 и 13 лет — они подожгли в здании аэрозольный баллон, люди, находившиеся на втором этаже, не смогли выбраться.