Санкт-Петербург, 4 ноября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Ленинградской области после однодневного снижения суточной заболеваемости COVID-19 число новых случаев коронавируса вновь начало расти. За последние сутки выявлено 389 новых фактов заражения, это на пять случаев больше, чем сутками ранее, сообщили 4 ноября в региональном оперштабе.

Vk.com/minuscovid_lo Динамика выявления коронавируса в Ленобласти

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Больше всего новых носителей выявлено в городах Гатчина (27 случаев), Кириши (21), Тихвин и Кудрово (по 20), Всеволожск и Мурино (по 19), Выборг (18).

Также за сутки в Ленобласти констатировали 8 новых летальных исходов от ковида, столько же было и сутками ранее.

С учетом новых данных в регионе за время пандемии выявлено 79 919 случаев инфицирования, выздоровели 61 025 человек, в том числе 357 — за последние сутки. Скончались от COVID-19 за время пандемии 2592 человека. Летальность составляет 3,2%.

Напомним, власти Ленобласти пока не планируют продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.