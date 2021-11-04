Москва, , 14:00 — REGNUM Одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы началась на Земле 4 ноября около 01:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН.

Магнитная буря Phys.org

Наблюдения астрономов показывают, что Земли достиг крупный солнечный выброс. В ночь с 3 на 4 ноября индекс геомагнитной активности резко увеличился до уровня 7 (при максимальном уровне 9).

Рост геомагнитной активности стал следствием сильной вспышки на Солнце, произошедшей 2 дня назад. Отмечается, что первоначально сила этого выброса была недооценена.

За последние четыре года бури геомагнитные бури такого же уровня фиксировались в мае 2021 года, в мае 2019 года, в августе 2018 года и в сентябре 2017 года. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2−3 суток.

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