Москва, 4 ноября 2021, 14:00 — REGNUM Одна из крупнейших магнитных бурь за последние годы началась на Земле 4 ноября около 01:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт имени П. Н. Лебедева (ФИАН) РАН.
Наблюдения астрономов показывают, что Земли достиг крупный солнечный выброс. В ночь с 3 на 4 ноября индекс геомагнитной активности резко увеличился до уровня 7 (при максимальном уровне 9).
Рост геомагнитной активности стал следствием сильной вспышки на Солнце, произошедшей 2 дня назад. Отмечается, что первоначально сила этого выброса была недооценена.
За последние четыре года бури геомагнитные бури такого же уровня фиксировались в мае 2021 года, в мае 2019 года, в августе 2018 года и в сентябре 2017 года. Прогнозируется, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее 2−3 суток.
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