Биробиджан, 4 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Еврейском автономном округе большинство сотрудников скорой помощи города Облучье отказались прививаться от коронавируса и написали заявления на увольнение. Данный факт подтвердил главный врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Владислав Коган, сообщает ИА ЕАОMedia.

Правительство Хакасии Коронавирус

Заявления об увольнении написали 15 сотрудников службы скорой помощи Облучья. По словам Владислава Когана, даже если сотрудники, написавшие заявления, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется.

«На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад», — заявил главный врач скорой медицинской помощи автономного округа.

И добавил, что как работодатель, в любом случае останется виноватым.

«Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют. Они же все подрабатывают в ковидном госпитале. Ещё ни один не заболел. И говорят: мы не хотим. В Биробиджане уже больше 90% сотрудников привились», — сетует Владислав Коган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейском автономном округе уровень заболеваемости COVID-19 неуклонно растёт. коронавирусом. В связи с этим региональное управление Роспотребнадзора рассматривает необходимость принуждения к вакцинации сотрудников организаций, которые работают в тесном контакте с людьми. Непривитых и не имеющих медотвода намерены отстранять от работы.