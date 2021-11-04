Пули-Алам, Афганистан, 4 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В городе Пули-Алам на востоке Афганистана произошёл взрыв. Об этом пишут СМИ.

Цитата из а/ф «Ночь коротка, так что гуляй, девочка». реж Юаса Масааки. 2017. Япония Взрыв

Как сообщает телеканал Tolo News, в трёхколёсное транспортное средство была заложена мина. Погибли минимум два человека, в том числе ребёнок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв произошёл в Кабуле возле военного госпиталя. Погиб один из военачальников.