4 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Дарья Юдкевич, , 15:05 — REGNUM Французский писатель Жан Поль Сартр написал в 1938 году роман под названием «Тошнота». Там главный герой, обсуждая свое внезапное осознание мира, говорит: «Так вот что такое Тошнота, значит, она и есть эта бьющая в глаза очевидность? А я-то ломал себе голову! И писал о ней невесть что! Теперь я знаю: я существую, мир существует, и я знаю, что мир существует».

Пьер Пюви де Шаванн. Одиночество

Я не противник праздника 4 ноября, мне вообще нравится, когда люди что-то отмечают. Для себя я никогда не могла разделить веселье этого дня, для меня он слишком искусственный, слишком лобовой в своей попытке вымарать из календаря праздник, который должен отмечаться тремя днями позже. А сейчас, в 2021 году, я смотрю на виртуальный праздничный стол и вижу, что его основным блюдом становятся показуха, ханжество и претензия — Тошнота бьющей в глаза очевидности.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вот губернатор Оренбургской области Денис Паслер хвалит силу единства нашего народа, которая ярко проявлялась в самые важные моменты истории и помогала преодолевать вызовы времени. «Объединившись, мы не раз противостояли внешним угрозам, отвоевывали право на независимость, доказывали силу духа и любовь к родной стране. Сплоченность вокруг общей цели и сегодня остается залогом будущего Российской Федерации, успешного развития нашей страны и благополучия ее жителей». Золотые слова! Сколько в них точности, правды, прозорливости. Хочется продолжить логику губернатора: разъединившись, мы спасуем перед угрозами, потеряем право на независимость, проявим слабость духа. А разобщенность и разное представление о цели фактически гарантируют печальное будущее Российской Федерации и глубокое неблагополучие ее жителей.

Казалось бы, и это очевидно. Каждый год на протяжении какого-то времени нам специально выделяют целый праздник, чтобы напоминать, как важно быть едиными. Так какого же рожна все остальные дни года нас сталкивают лбами? Главная тема минувшего года — конечно, ковид, главная тема нынешнего — конечно, вакцинация. Не в силах доказательно ответить людям на их сомнения, прививочники уже требуют проводить непрививочников по уголовке за то, что те распространяют фейки. Может, вместо этого аргументированно ответить, что это фейки? Но ответы неубедительны, да и не отвечают особо, все ответы на вопросы сводятся к тому, что не прививаются убийцы и идиоты, как назвала большинство своих сограждан Симоньян. Взаимное непонимание прививочников и непрививочников — это не бодание тупоконечников с остроконечниками (был такой эпизод в «Путешествии Гулливера», если кто не читал или забыл, там людям рубили голову за отказ разбивать яйцо с острого конца). И не проходной эпизод в истории пандемии. Это подпитываемый раскол, разрушение того единства нашего народа, которого так хотели достичь перед лицом общего вызова — а ведь единство в ответе на ковид действительно могло быть, оно даже начало как-то складываться в самом начале, когда беда была уже здесь, но к ней еще только присматривались. И уже тогда, в первые недели, людей принялись методично раскалывать. Тогда, в марте-апреле 2020 года, людей поделили на тех, кто жарил в локдаун шашлыки, и тех, кто не жарил. Кто носил маску и кто не носил, причем доходило до перегибов с обеих сторон, когда одни носили маску даже в лесу, а другие не надевали ее, даже заходя в поликлинику (где как раз стоило бы). «Убийцы и идиоты» появились уже тогда. Но в том далеком году от человека требовалось сделать довольно несложный шаг, а сейчас уже под угрозой, как мы видим, всяческих ограничений вплоть до трехлетней отсидки требуется принять решение слишком серьезное, чтобы его можно было принять по принципу «на отлюбись».

Вакцинация в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Германии привились не все, тех, кто не сделал этого, пообещали подвернуть новым ограничениями. В Греции непривитым разрешили входить без предъявления негативного теста на ковид только в продуктовые магазины, аптеки и церкви, и то оппозиция сочла это полумерой и вносит поправку, чтобы запретить ходить и в церкви. При этом те, кто хотел привиться, это уже сделал, а непривитые в частных разговорах обещают идти на всевозможные уловки, но не делать. Дуя в трендовую дуду, наш Соловьев предложил властям предоставить вакцинированным особые права, искренне (а вроде умный человек) считая, что такой подход способен кардинально изменить эпидемиологическую ситуацию в России. Правда, тут же уточнил, что из-за ограничений ему в ресторан не сходить, то есть, по сути, привиться люди должны, чтобы он мог наконец это сделать. Потряс Соловьев и аргументом о том, что в низком проценте привитых виноваты западные и украинские агитатоторы и отечественные «несознательные» граждане. Опять мы видим идиотов и, чего уж греха таить, агентов Госдепа. А вот сегодня стало известно, что в ЕАО, в городе Облучье, все (!) сотрудники скорой помощи написали заявления на увольнение из-за несогласия с политикой обязательной вакцинации. Они у нас, в категориях пропагандистов, к кому относятся, к убийцам, идиотам или иноагентам? Вдохновленная примером вашей искренней любви к Родине, неподдельной заботе о здравии и благополучии ея, часть наших сограждан, до сих пор остающаяся непривитой, конечно, отложит всякое иное житейское попечение и рванет в ближайший прививочный пункт.

Вы правда в это верите? И вы правда верите, что сим победим? Свежо предание, только тошнит от вас, господа.