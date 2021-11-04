Иркутск, , 13:47 — REGNUM По данным оперативного штаба на 4 ноября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5603 человека, причём 28 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 124 226 человек (рекордные +521 за сутки). Госпитализированы 5004 (-19 за сутки). Выздоровели 107 475 пациентов (+155 за сутки).

Ещё 493 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: Приангарье побило рекорд по приросту новых носителей коронавируса