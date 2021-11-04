Ростов-на-Дону, , 13:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону огнеборцы потушили пожар, вспыхнувший в здании управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 ноября.

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

О пожаре в переулке Соборном стало известно примерно в 12:40 мск. Спустя 20 минут возгорание было ликвидировано на площади 5 кв. метров.

Известно, что загорелась мебель в одном из кабинетов. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.