Москва, , 13:46 — REGNUM В России за 3 ноября скончались от COVID-19 уже 1195 человек. Он этом сообщает федеральный оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данный показатель стал рекордным за всё время пандемии. Всего в стране ковид погубил уже 243 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 40 217 случаев заражения коронавирусом. При этом у 3532 граждан не было клинических проявлений болезни.

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