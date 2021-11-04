Омск, , 13:44 — REGNUM Эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса в Омской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 4 ноября оперативный штаб региона, всего в регионе выявлен уже 99 288 случаев заражения SARS-CoV-2. Причём рекордные 567 из них — только за последние сутки.

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Также известно, что 740 921 гражданин привит от коронавируса, из них 564 960 человека получили оба компонента вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области, где ситуация с распространением коронавируса многократно ухудшилось, вопреки предложению территориального Роспотребнадзора не стали закрывать все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей.

Вместо этого решено ввести систему QR-кодов для доступа в заведения общественного питания, торговые центры, парикмахерские. Нововведение уже действует с 4 ноября 2021 года.

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