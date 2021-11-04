Калуга, 4 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Выполнение прямых рейсов по маршруту Калуга — Минск началось сегодня, 4 ноября, сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Международного аэропорта Калуга им. К.Э.Циолковского Елена Галанова.

Фото пресс-службы международного аэропорта «Калуга» Аэропорт в Калуге

Самолет авиакомпании «Азимут» успешно совершил первый полет по новому направлению. Фактическое время в пути составило один час.

Рейсы выполняются один раз в неделю, по четвергам: вылет из Калуги в 11:00, прибытие в Минск в 12:20, вылет из Минска в 13:20, прибытие в Калугу в 14:35. Стоимость билетов в одну сторону — от 1 150 рублей.

«Минск — это седьмое международное направление в маршрутной сети Международного аэропорта Калуга. Помимо Белоруссии из Калуги сейчас можно улететь в Египет, Армению, Киргизию, Таджикистан. В целом осенне-зимнее расписание калужского аэропорта включает 17 городов», — отметила Елена Галанова.