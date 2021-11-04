Чита, , 13:39 — REGNUM Власти Забайкальского края, помимо продления нерабочих дней в некоторых районах, рассматривают вопрос об ужесточении карантинных мероприятий из-за ухудшающейся ситуации с распространением коронавируса. Как сообщает сегодня, 4 ноября, пресс-служба правительства региона, в частности, это касается работы по QR-кодам организаций по оказанию всех видов бытовых услуг и торговых точек на все виды товаров.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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По мнению некоторых глав, необходимо введение QR-кодов во всех организациях, действующих на территории Забайкалья. Вице-премьер регионального правительства отметила, что сейчас этот вопрос обсуждается и, скорее всего, перечень организаций, где необходим QR-код, будет расширен.

«Для конкретного результата в виде цифр — снижение заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции необходимо две недели. Сейчас мы никакого снижения заболеваемости не видим. Пока ситуация нам не позволяет во всех районах Забайкальского края выйти на прежний режим работы», — подчеркнула заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 в Забайкалье составляет сейчас 78 705, причём 373 из них обнаружили только за сутки.

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