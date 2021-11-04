Минск, 4 ноября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Белоруссию настораживают «системные попытки Варшавы беспочвенно и эпатажно повышать градус напряжённости на белорусско-польской границе». Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Поводом для этого стало заявление в СМИ о якобы заходе с территории Белоруссии в Польшу неких «вооружённых лиц в форме». В МИДе называют эти утверждения голословными. Также белорусские дипломаты отмечают, что у польской стороны нет никаих доказательств проникновения этих лиц в Польшу.

«Собственно, и не может быть, потому что это ложь», — заявляют в белорусском МИДе. И добавляют, что вместо успешно функционирующих прежние много лет двусторонних механизмов для разрешения и прояснения подобных инцидентов официальная Варшава сейчас целенаправленно использует только мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ, а также бессмысленные популистские шараханья. Такими инструментами, заявляют в МИДе, никогда не разрешится ни один международный вопрос.

«Совершенно очевидно, что этот набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь», — сказано в заявлении.

Также инцидент они называют инсценировкой. Отметим, о проникновении группы лиц в Польшу из Белоруссии ряд СМИ сообщил 2 ноября. Временного поверенного в делах Белоруссии в Польше Александра Чесновского вызвали в МИД Польши и заявили ему протест.