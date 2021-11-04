Приютненский район, Калмыкия, 4 ноября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Калмыкии расследуют массовую гибель водоплавающих птиц. Инцидент зафиксирован на заповедных островах озера Маныч-Гудило. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК 4 ноября.

Птица

В Приютненском районе на территории заповедника «Чёрные земли» обнаружено более 300 павших птиц, среди которых пеганка и черношейная поганка.

По результатам прокурорской проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования.