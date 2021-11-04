Тамбов, , 13:35 — REGNUM В Тамбовской области 4 ноября подтверждено 209 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области было зарегистрировано 49 тыс. 192 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 46 тыс. 303 пациента, в том числе 162 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1148 человек. 12 новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.