Москва, 4 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Необходимо очень осторожно отнестись к теме расширения обязательной геномной регистрации, в том числе с учетом проблем с безопасностью хранения таких данных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

ДНК

«Что касается российских граждан, то надо очень осторожно подходить к этому вопросу. Думаю, следует ограничиться теми лицами, которые совершили тяжелые преступления, это педофилия, убийства, терроризм, грабежи и так далее», — сказал Нилов.

Он также указал на некоторые риски в реализации такой инициативы.

«С учетом того, как у нас утекают персональные данные, как используются не по назначению, как активизировались мошенники, которые по телефону снимают деньги с карты, вопросы биометрической идентификации, — очень узкую категорию граждан можно было бы в данном случае рассматривать», — рассуждает парламентарий.

При этом парламентарий поддерживает предложение главы СК Александра Бастрыкина, который настаивает на распространении обязательной геномной регистрации на мигрантов.

«По трудовым мигрантам с точки зрения количества преступлений, которые они совершают, это оправданная мера», — отметил глава комитета Госдумы.

Правительственный законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК, Госдума приняла в первом чтении. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения по вопросу геномной регистрации трудовых мигрантов. Соответствующие поправки могут быть предложены ко второму чтению инициативы.

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Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») допустил поэтапное внедрение геномной регистрации не только мигрантов, но и всех граждан РФ.