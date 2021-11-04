Прага, , 13:28 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан, который находится на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге, переведён 4 ноября из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке.

Милош Земан David Sedlecký

Напомним, 77-летний глава Чехии был помещён в реанимацию 10 октября 2021 года. Сообщалось, что Милош Земан страдает от заболевания печени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 октября глава конституционной комиссии сената Чехии Зденек Граба заявил, что 5 ноября может состояться голосование законодательного органа о снятии полномочий с Милоша Земана в связи с невозможностью им выполнять свои обязанности.

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