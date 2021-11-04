Киев, 4 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Верховная рада Украины утвердила бывшего вице-премьера Алексея Резникова на должность министра обороны страны 4 ноября. Об этом сообщается на сайте Рады.

Y27 Алексей Резников

Представление на назначение Резникова на должность министра обороны внёс в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Кандидатуру Резникова поддержали 273 депутата. Для утверждения требовалось не менее 226 голосов.

В 2014—2015 годах Резников занимал должность секретаря Киевского городского совета, с апреля 2016 года являлся заместителем председателя Киевской городской государственной администрации. В ноябре 2018 года был назначен «министром по вопросам временно оккупированных территорий Украины».

Предыдущий министр обороны Украины — Андрей Таран — написал заявление об отставке 2 ноября 2021 года. Причины отставки не раскрывались. Таран занимал эту должность с марта 2020 года.