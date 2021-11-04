София, , 13:19 — REGNUM Власти Болгарии отказались от намерения ввести жесткие карантинные меры для пожилых жителей РБ в контексте распространения пандемии COVID-19. Об этом 4 ноября в комментарии журналистам Болгарского телевидения заявил заместитель министра здравоохранения Болгарии Александр Златанов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

«В настоящее время объективных предпосылок объявления обязательной изоляции в отношении лиц старше 65-ти лет нет, — отметил, в частности, он. — Действующие всеобщие ограничения являются достаточными для контроля над эпидемиологической ситуацией. Наша главная задача — соблюсти права и свободы всех без исключения граждан Болгарии, и делить людей по возрастному признаку официальная София не собирается». Впрочем, по словам Златанова, ситуация может измениться в том случае, если эксперты зафиксируют резкий рост смертей от COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения Болгарии не исключило возможности полной изоляции граждан РБ пенсионного возраста. Ведомство планировало запретить пожилым болгарам посещать общественные места, включая магазины и аптеки.

Напомним, по состоянию на 4 ноября общее количество граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом COVID-19, составило 619 тысяч человек. Из них скончались 24 589 пациентов.