Пермь, 4 ноября, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Кировском районе Перми 75-летний гражданин убил своих 65-летнюю супругу и 17-летнего внука и покончил собой. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Тела своих родителей и сына обнаружила местная жительница 3 ноября в квартире дома по улице Невского. В ходе следственных действий было установлено, что преступление совершил глава семьи. По факту убийства двоих человек возбуждено уголовное дело.

Осмотр места происшествия уже проведён. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из общежитий Волгограда задушили 81-летнюю женщину. В совершении преступления подозревается её сосед.