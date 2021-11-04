Курск, , 13:18 — REGNUM В Курской области 4 ноября зарегистрировано 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

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Всего в регионе было выявлено 67 тыс. 614 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 57 тыс. 841 пациент, в том числе 187 — за последние сутки.

Скончался 1631 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.