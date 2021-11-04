Москва, , 13:13 — REGNUM Лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев осудил объявленную Росздравнадзором охоту на врачей, которые высказывают сомнения в необходимости обязательной и поголовной вакцинации от коронавируса.

Охота на ведьм

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«Государство сейчас должно особенно внимательно прислушиваться к разным мнениям и обсуждать в том числе альтернативные стратегии борьбы с коронавирусом. Преследовать инакомыслящих нельзя, какими бы благими целями это не оправдывалось», — отметил Нечаев в телеграм-канале.

При этом парламентарий убежден: польза всеобщей вакцинации неочевидна.

«Израиль, Великобритания, Монголия, Сингапур и ряд других стран достигли высокого уровня вакцинирования, но продолжают сталкиваться с ковидными вспышками. Все существующие вакцины юридически являются экспериментальными, поскольку полный пострегистрационный цикл их испытаний не завершён», — указал он.

Давление на медиков за позицию, отличающуюся от генеральной линии пропаганды, противоречит науке и здравому смыслу, уверен депутат Госдумы.

«В условиях, когда на многие вопросы нет ответов, избежать их можно, только принимая в расчёт все точки зрения. Научную дискуссию нужно расширять и поощрять. А не объявлять охоту на ведьм», — подчеркнул Нечаев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росздравнадзор обязал передавать информацию о гражданах, распространяющих ложную информацию о вакцинации от COVID-19, в прокуратуру и органы следствия. Особое внимание предлагается обращать на медицинских работников, участвующих в кампании против вакцинации. Таким медикам может грозить ответственность по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — они предусматривают огромные штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет.

«При этом чёткие критерии того, какая информация о вакцинации правдива, а какая ложна, не установлены», — указал лидер «Новых людей» Нечаев.

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