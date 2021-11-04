Севастополь, 4 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Черноморский флот контролирует действия штабного корабля «Маунт Уитни» (Mount Whitney) ВМС США. Об этом 4 ноября сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чёрном море запланированы военно-морские операции НАТО. Штабы взаимодействующих сил размещены на эсминце Mount Whitney.