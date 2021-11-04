Чита, , 13:09 — REGNUM Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа в ходе заседания оперативного штаба 4 ноября предложила продлить меры ограничительного характера из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, речь идёт об отдельных населенных пунктах: Чите, Агинском Бурятском округе и Краснокаменске.

«Меры, которые продлят на территории этих муниципалитетов, будут положены в основу нормативно-правового акта не позднее 6 ноября», — пояснила чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. На 4 ноября 86 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+16 за сутки).

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