Москва, , 13:03 — REGNUM Депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия») ожидает поэтапного внедрения геномной регистрации не только мигрантов, но и всех граждан РФ.

ДНК

Правительственный законопроект, который расширяет круг людей, обязанных передать силовикам свои биометрические данные, содержащие ДНК, Госдума приняла в первом чтении в 2020 году. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить законодательные предложения по вопросу геномной регистрации трудовых мигрантов. Соответствующие поправки могут быть предложены ко второму чтению инициативы.

«Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете (нормы могут быть распространены — ред.) для всех», — цитирует Выборного «Интерфакс».

Вместе с тем в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении представитель МВД Игорь Зубов заверил депутатов Госдумы в том, что закон «не является» первым шагом к тотальному генетическому контролю за гражданами РФ. Соответствующие опасения высказала в ноябре 2020 года на тот момент депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ).

Читайте также: В МВД опровергли переход к тотальному генетическому контролю в России

Сейчас геномная регистрация обязательна для всех осуждённых, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также всех лиц, осуждённых за совершение преступлений на сексуальной почве. Кроме того, биоматериал в обязательном порядке изымается у неустановленных лиц во время следственных мероприятий, а также у неопознанных трупов.

Читайте также: В России расширяют обязательную биометрию: кто подпадет

Федеральная база ДНК функционирует с 2009 года. За семь месяцев 2021 года с помощью федеральной базы геномной информации были установлены подозреваемые в совершении более 3 тыс. преступлений, сообщили в МВД.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме предлагают распространить геномную регистрацию на всех