Минск, , 13:02 — REGNUM Для доработки проекта новой белорусской конституции потребуется ещё одно заседание рабочей группы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 ноября на встрече с рабочей группой по доработке конституции. Фрагменты видеозаписи с совещания опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

На встрече с рабочей группой президент Белоруссии рассказал, что уже ознакомился с представленным ему вариантом основного закона страны. Он добавил, что готов обсудить необходимость исключения и добавления тех или иных статей.

«Уже есть, что обсуждать», — подчеркнул Лукашенко.

Он предположил, что для доработки проекта конституции понадобится ещё одно заседание рабочей группы.

«А потом, как и было обещано, мы внесём вариант на Конституционную комиссию. Опубликуем для обсуждения и вынесем на референдум», — подытожил президент Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября Лукашенко заявил, что новая конституция Белоруссии должна перераспределить властные полномочия, сняв с президента несвойственные ему функции.

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