Чита, 4 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где ситуация по коронавирусу существенно ухудшилась за последнюю неделю, принято решение вводить дистанционное обучение для школьников и студентов вузов и сузов. Подробности с заседания оперативного штаба 4 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Сириус Дистанционное обучение

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«Дистант» будет действовать на территории всего Забайкальского края с 8 по 14 ноября. По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края Инны Щегловой, возобновят работу детские дошкольные образовательные организации.

Как сообщалоИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 4 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 78 705, причём 373 из них обнаружили только за сутки.

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