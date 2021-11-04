Чита, , 12:53 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 78 705, причём 373 из них обнаружили только за сутки.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Вместе с тем 66 549 пациентов (+215 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1639 человек (+6 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 221 находится в тяжёлом состоянии (+16 за сутки), 86 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+16 за сутки).

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