Москва, , 12:47 — REGNUM Посол в Кабо-Верде, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала отказаться от сегрегации по прививочному статусу.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я хочу призвать людей не разделяться на привитых и непривитых. Я призываю вас анализировать информацию, беречь своё здоровье и не поддаваться на всякого рода провокации, не падать духом», — отметила Поклонская в телеграм-канале.

По ее убеждению, введение нового понятия — QR-кодов для возможности посещения магазинов, ресторанов, аптек и других заведений (да и в целом — словно «карточка на гражданские права») — это мера завуалированного принуждения к необязательной вакцинации от ковида.

В этой связи возникает масса трудностей у людей, появляется огромная масса бесправных людей — непривитых, без кодов, рассуждает посол.

«Сразу отмечу: я не против вакцин. Но у всех людей должен быть выбор и равные права, независимо от наличия QR-кодов. Я согласна с тем, что заболевшие любым вирусом люди не должны заражать других, но наличие QR-кодов не может быть гарантией отсутствия вируса», — указала она.

Сегодня многие страны вводят QR-коды для вакцинированных людей, указала она.

«А как же быть невакцинированным людям? Как им ходить в магазины, аптеки? Где лечиться, работать, как жить? Если пофантазировать, то, возможно, когда-то где-то будут предложены QR-коды для невакцинированных людей. Или построены целые города и сёла для них, магазины и т.д. Страшно представить, что когда-то фантастика может стать реальностью… Какой будет эта реальность, зависит от всех нас. Поэтому есть над чем подумать…» — отмечает Поклонская.