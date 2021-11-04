Тирасполь, , 12:46 — REGNUM Президент Приднестровья Вадим Красносельский поздравил земляков с Днём народного единства. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Приднестровье



Он отметил, что этот праздник отмечается в Приднестровье с 2012 года и за много лет стал одним из полюбившихся и наиболее почитаемых. Также он добавил, что данный день олицетворяет для каждого приднестровца неразрывную связь с Россией, её традициями, историей и культурой.

«Мы свято чтим подвиг русского народа в борьбе с польско-шведскими интервентами в смутные времена начала XVII века», — сказал Красносельский. И добавил, что в республике искренне разделяют радость побед России и горячо сопереживают её утратам и лишениям.

«Мы считаем себя её неотъемлемой частью», — добавил глава ПМР.

Он также подчеркнул, что Приднестровье появляются названные в честь российских правителей парки, новые памятники российским государственным деятелям, благодаря которым на Днестре были построены новые города, а Приднестровье активно развивалось и осваивалось. Для каждого приднестровца Россия — это не просто культурно-исторический феномен, но и неотъемлемая часть национальной идеи, которая была подкреплена результатами референдума в 2006 году.

«Глубоко убежден в том, что присутствие России на берегах Днестра, установившееся еще в 1792 году, будет и впредь оставаться надежной защитой и опорой для всех приднестровцев», — сказал Красносельский.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в России отмечается День народного единства.

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