София, , 12:43 — REGNUM Правительство Болгарии приняло постановление о выдаче единовременного пособия в размере 300 левов ($180) малоимущим гражданам и многодетным семьям, постоянно проживающим в стране на протяжении последних пяти лет. Об этом 4 ноября сообщила софийская газета «Дума».

По официальным данным, выделяемые средства должны пойти на оплату соискателями долгов по ЖКХ, а также приобретение товаров первой необходимости. Предполагается, что для реализации проекта из государственного бюджета РБ будут выделены около 15 миллионов левов ($8,9 млн.).

«В первую очередь соответствующие выплаты получат безработные, а также лица, лишенные социальной помощи, — говорится, в частности, в правительственном документе. — После реализации этой части проекта государство рассмотрит вопрос о финансовой поддержке пенсионеров».

Как ожидается, уже к концу текущего месяца указанное единовременное пособие получат до 50 000 болгар. Как утверждают эксперты, в настоящее время число жителей РБ, оказавшихся за чертой бедности, в стране превышает 1,6 миллионов человек.