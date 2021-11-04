Москва, 4 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в начале своей деятельности на посту главы государства размышлял о союзе с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил в интервью One Decision Podcast бывший глава НАТО Джордж Робертсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Джордж Робертсон, который возглавлял НАТО в 1999—2004 годах, а ныне является британским политическим деятелем, утверждает, что российский лидер при их первой встрече спросил у него: «Когда вы собираетесь пригласить нас в НАТО?». Якобы тогдашний руководитель Североатлантического альянса пояснил, что в НАТО не приглашают, а подают заявку.

«Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», — передаёт слова Путина уже бывший глава НАТО.

Джордж Робертсон полагает, что взгляды Владимира Путина изменились из-за «оранжевой революции» на Украине, которую он расценил как политическое и финансовое вмешательство по причине расширения НАТО на восток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 22 октября 2021 года заявил журналистам, что «в Москве никогда не питали иллюзий на тему НАТО», так как «альянс создан для конфронтации».

«РФ принимает меры для защиты собственных интересов. Это постоянный процесс», — добавил Песков.