Цюрих, Швейцария, , 12:40 — REGNUM Группа учёных из Швейцарии разработала технологию производства углеводородного топлива из солнечной энергии и воздуха. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Nature.

Топливо

Разработанная система состоит из трёх блоков: модуля улавливания воздуха, солнечной окислительно-восстановительной установки и модуля преобразования газа в жидкость. Первый модуль всасывает окружающий воздух, далее из него удаляется углекислый газ и вода, после чего они поступают во второй блок.

В этом блоке запускаются химические реакции с помощью параболического концентратора, который фокусирует солнечный свет, позволяя получать температуру 1500 °C. Внутри реактора находится конструкция из оксида церия, поглощающая кислород из углекислого газа и воды. На выходе производится жидкое углеродное топливо.

Авторы исследования собрали небольшую экспериментальную установку мощностью 5 кВт, смонтировав её на крыше Федерального института технологии в Цюрихе. Экспериментальная система позволила получать около 32 миллилитров топлива метанола за семичасовой рабочий день. Авторы исследования считают, что в будущем подобные установки смогут использоваться в промышленных масштабах.