4 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Израиль и Индия показывают миру, что, работая вместе, они могут творить чудеса, пишет в газете Jerusalem Post Шанин Чодри руководитель и основатель Chishti Group – глобального конгломерата, работающего в ряде отраслей, включая судоходство, сельское хозяйство, управление активами, ИТ, инфраструктуру, фармацевтику, моду и сырьевые товары.

Климент Александров, , 20:37 — REGNUM Отношения между Индией и Израилем в последнее время процветают. Еще недавно мир с улыбкой наблюдал, как тогдашний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Индии Нарендра Моди плескались в море и смеялись. Теперь, когда Нетаньяху ушел, Индия, безусловно, будет стремиться развивать свои отношения с Нафтали Беннетом.

Израиль и Индия

Визит министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара на прошлой неделе был новаторским по многим причинам, и хотя многие отреагировали это событие радостно, некоторые насторожились. Для стран, которые имеют полноценные дипломатические отношения с относительно недавнего времени, министр иностранных дел Индии был невероятно увлечен новыми многосторонними возможностями. Новый четырехсторонний альянс с Соединенными Штатами Америки и ОАЭ посылает сигнал Китаю и подтверждает приверженность США региону. Китай уже давно представляет собой серьезную экономическую проблему для Индии, которая угрожает охватить ее многие приграничные регионы. Прочный союз между этими четырьмя странами является разумным геостратегическим партнерством и может ослабить экономический экспансионизм Китая на Ближнем Востоке.

Это были важные шаги, и не только ради очевидных экономических выгод. У Израиля и Индии исторически сложились отношения, которые были сосредоточены вокруг обороны и безопасности. Индия извлекла выгоду из значительного военного сотрудничества и поддержки со стороны Израиля. Опираясь исключительно на военный союз, политическая дружба двух стран открывается из тайны связи по вопросам обороны. Прозрачность обеспечивает позитивный прогноз и предоставляет множество возможностей для бизнеса и инвестиций.

Израильские силы обороны — Железный купол перехватывает ракеты из сектора Газа Israel Defense Forces

Стоит помнить, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены только в 1992 году. Политика Индии в отношении Израиля значительно смягчилась после распада Советского Союза. Индия и Израиль тесно сотрудничали, но премьер-министру Индии потребовалось до 2017 года посетить Израиль.

По мере приближения 30-й годовщины установления дипломатических отношений частота государственных визитов на высоком уровне свидетельствует о том, что дипломатические отношения продолжают процветать. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что Индия предоставила «новые возможности для сотрудничества», а Джайшанкар встретился с израильскими бизнес-лидерами и внимательно выслушал их опасения по поводу уровня бюрократии, с которой приходится сталкиваться иностранным компаниям в Индии. Этот уровень дискурса чрезвычайно перспективен для бизнес-лидеров двух стран.

И Израиль, и Индия также обязались возобновить в ноябре переговоры по соглашению о свободной торговле. Это важный шаг на пути к укреплению позиций Индии, не в последнюю очередь как глобального игрока в области технологий и инноваций, и служит хорошим предзнаменованием для дальнейших торговых сделок с другими странами, такими как Канада. Для предпринимателей во всех отраслях это повышает стимул к сотрудничеству с израильскими партнерами. Торговля товарами и экспорт, безусловно, будут расти при правильных условиях, а инвестиции будут казаться более привлекательными.

Во время этого визита Израиль также присоединился к Международному солнечному альянсу (ISA), индийской инициативе по снижению зависимости от ископаемого топлива. Две страны демонстрируют, что готовы инвестировать в наше общее будущее, поддерживая устойчивость и в дальнейшем объединяясь с инициативами в области зеленых технологий в других странах.

Взаимное признание сертификатов на вакцину от COVID-19 стало важным шагом, особенно для тех из нас, кто хочет путешествовать по делам. Это также дает надежду на сотрудничество в области здравоохранения и медицинских технологий. Во время пандемии израильские ученые собирали образцы у более чем 20 000 индийских пациентов в надежде использовать полученные данные для создания методов быстрого тестирования. Сотрудничество — это не только польза для деловых кругов, но и новые партнерские отношения в наших общих гуманитарных и научных усилиях могут оказать глобальное воздействие.

Израилько-индийское сотрудничество в борьбе с коронавирусом Mfa.gov.i

Бизнес и наука являются важными пространствами, но межкультурное сотрудничество является ключом к более широкому социальному обмену, а не только к правительственным соглашениям. В ноябре 2019 года «Драйв» стал первым фильмом на хинди, снятым в Израиле, после его съемок в Тель-Авиве. Фильм был профинансирован министерством туризма Израиля и канцелярией премьер-министра в надежде, что представление Израиля более широкому населению Индии приведет к росту туризма.

В 2020 году Индия и Израиль подписали культурное соглашение, направленное на дальнейшее укрепление связей между их народами и содействие пониманию культур и религий друг друга. Это соглашение охватывает искусство, археологию, литературу и язык, подчеркивая участие в более широкой социальной сфере. Культурное взаимопонимание является ключом к укреплению отношений между народами, оно способствует сотрудничеству и учит нас признавать нашу общую человечность. А вот ключом к прекращению расовой и религиозной ненависти станет поощрение диалога. Конечно, между этими двумя древними культурами есть много различий, но есть много существенных синергий: история страданий и подавления повлияла на обе культуры, и за свою относительно короткую историю Израиль и Индия стали государствами, которыми они являются сегодня после Второй мировой войны. Обе страны стали могущественными державами, которые являются серьезными игроками на мировой арене, пионерами науки, техники и медицины. Израиль и Индия показывают миру, что, работая вместе, они могут творить чудеса.