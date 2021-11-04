Бокситогорск, Ленинградская область, 4 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В День народного единства в Бокситогорском районе Ленинградской области откроют памятный знак «Дорога жизни. Начало».

Дарья Драй ИА REGNUM Макет «Дорога жизни»

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия отмечает День народного единства — трансляция»

Памятный знак на пересечении дорог из станции Заборье и станции Подборовье увековечит исторический факт того, что сухопутная часть Дороги жизни по направлению с «большой земли» в блокадный Ленинград начиналась в Бокситогорском районе.

Инициаторами установки памятного знака стала команда «Волонтеров Победы» Бокситогорского района. К открытию памятного знака они подготовили музыкально-поэтическую композицию «Поэма мужества».

На территории проведения торжественного открытия развернута музейная экспозиция на тему строительства и эксплуатации сухопутной части Дороги жизни. На ней представлены артефакты времён Великой Отечественной войны, найденные поисковыми отрядами Бокситогорского района.