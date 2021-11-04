Симферополь, , 12:31 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов поздравил жителей полуострова с Днём народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября. Поздравление глава региона разместил в соцсетях.

«Крым наш!» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Глава Крыма напомнил, что дата 4 ноября связана с событиями Смутного времени, когда народное ополчение изгнало из Москвы предателей, что стало началом превращения России в великую державу.

«Смута имела в первую очередь внутренние причины, главная из которых — отсутствие единства. Общество было разделено, люди утратили жизненные ориентиры, и этим воспользовались внешние силы, стремившиеся подчинить и уничтожить Россию. Но народ, как это не раз бывало в нашей истории, объединился перед лицом общей беды. Основами народного единства стали любовь к Отечеству, сознание своего долга перед Родиной, опора на общие ценности. Именно эти качества всегда помогали нашему народу преодолевать смуты, побеждать могучих врагов, достигать колоссальных успехов в самых разных областях. Именно эти качества помогли крымчанам вернуться домой в Россию. И сегодня они помогают нам строить новый Крым, прорывать блокады, достойно отвечать на новые угрозы и вызовы», — отметил Аксёнов.

Сегодня же, в День народного единства, глава Крыма возложил цветы к памятнику «Народному ополчению всех времен» в Симферополе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября в соседнем Севастополе ждут президента РФ Владимира Путина. В программе поездки — посещение мемориального комплекса, посвящённого окончанию Гражданской войны, где глава государства возложит цветы, а также встреча с губернатором Михаилом Развожаевым.