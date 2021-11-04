Ташкент, , 12:28 — REGNUM Еврокомиссия намерена выделить целевые гранты для Узбекистана в размере 83 миллиона евро на 2021−2024 годы, сообщает Podrobno.uz.

На какие именно конкретные проекты выделяются гранты, издание не сообщает.

Данная информация обнародована на четвертом заседании подкомитета «Узбекистан-ЕС» по вопросам сотрудничества в сфере развития.

«Ключевыми вопросами повестки заседания стали перспективы и направления дальнейшего двустороннего финансово-технического сотрудничества с Европейской Комиссией в рамках нового программного цикла на 2021−2027 годы», — говорится в публикации.

Отмечается, что сторонами были затронуты вопросы реализации проектов и мероприятий в сферах поддержки сельского хозяйства и «зелёного роста», повышения эффективности управления и цифровизации в том числе судебной и транспортно-логистической систем, совершенствования инвестиционного климата, а также социально-экономического развития региона Приаралья.