София, , 12:12 — REGNUM Руководство Софийского метрополитена (СМ) объявило о намерении выпустить на линии три состава, прошедшие полную реконструкцию на российском предприятии «Метровагонмаш». Об этом 4 ноября информирует софийская газета «Дневник».

Согласно официальной информации, речь идет о 15 вагонах, произведенных в 1990-м году и имеющих пробег в 1,4 миллионов километров. Стоимость ремонта каждого поезда составила 5,3 млн. левов ($3,14 млн.). «Нет смысла покупать новые единицы подвижного состава, если после капитального ремонта в РФ даже «старейшие поезда» выглядят модифицированными и комфортными», — заявил журналистам в Софии инженер СМ Стоян Братоев. По мнению болгарских экспертов, после соответствующего ремонта соответствующие вагоны прослужат еще как минимум 20 лет, в то время как ресурс новых западных аналогов рассчитан всего на 29 лет эксплуатации.

Предполагается, что в ближайшее время мэрия Софии рассмотрит вопрос о приобретении в Российской Федерации новых единиц подвижного состава. В последний раз СМ закупал у российских производителей вагоны метро в 2014-м году.