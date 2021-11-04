Токио, , 12:07 — REGNUM Военно-морские силы Германии и Японии 4 ноября 2021 года начали совместные двухдневные учения в Тихом океане к югу от Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование морских сил самообороны Японии.

Океан

Со стороны Германии в учениях участвует военный фрегат «Бавария», со стороны Японии — эсминец «Самидарэ». Причём фрегат «Бавария» стал первым германским военным судном, зашедшим в Японию за последние 20 лет. На второй день учений ожидается визит на министра обороны Японии Нобуо Киси на германское судно.

Отмечается, что в апреле 2021 года правительство Германии заявило об активизации своей политики безопасности в Азии и тесной координации действий с Японией для создания прозрачного, инклюзивного и основанного на правилах порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.