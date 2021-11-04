Воронеж, 4 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Прилёт и отправка нескольких рейсов задерживается в международном аэропорту «Воронеж» утром 4 ноября, сообщается корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на онлайн-табло. Причина — сильный туман, накрывший город.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский аэропорт

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На вылет задерживаются десять рейсов в московские аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», а также в Санкт-Петербург.

На прилет задерживается рейс из Худжанда (Таджикистан), четыре рейса из московских аэропортов и один из Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября сильный туман в Москве привёл к массовой отмене авиарейсов, в том числе несколько самолётов ушли на запасной аэропорт в Воронеж.