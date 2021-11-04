4 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что министерство культуры Украины внесло ещё 32 актёра из России в список лиц, якобы угрожающих её национальной безопасности.

Оксана Переможенко, , 12:22 — REGNUM Министерство культуры Украины внесло ещё 32 актёра из России в список лиц, якобы угрожающих её национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шлагбаум Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Всех этих людей объединяет лишь то, что они снялись в российском фильме «Солнцепек», посвященном войне на Донбассе. Популярных актеров, сыгравших в картине центральные роли — Александра Бухарова, Владимира Ильина, Алексея Кравченко — «запретили» еще пару недель назад», — сообщает украинское издание Klymenko Time.

Новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие не удивились решению украинского минкульта, вместе с тем комментирующие также уделили внимание и фильму «Солнцепек».

»Не понял! А что, минкульт смотрит фильмы «агрессора»??? Это зрада зрадная!!!» — отреагировал SSC.

«Смотрела, фильм очень эмоционально тяжёлый. Актёры играют хорошо. Конец фильма неопределённый, как и судьба нынешнего Донбасса. Очевидцы говорят, что в реальности было ещё страшнее…» — добавила Любовь Б.

Обстрел Цитата из к/ф «Солнцепёк». Реж. Максим Бриус, Михаил Вассербаум. 2021. Россия

«Сильный фильм. Правдивый. А правду запретить невозможно. Просочится», — пишет Татьяна Б.

«Всё, что минкульт вносит в «черный список» — это как реклама фильмов. Если бы не сообщал минкульт о таких своих запретах, то предполагаю, что многие и не знали бы, что есть такие фильмы», — считает Сергей В.

«Актёры просто в шоке… Величайший украинский минкульт просто перечеркнул им карьеры», — смеется Игорь К.

«Весь мир страдает, пытаясь попасть на благословенную Украину… Вопрос, а отчего жители сего достойного места драпают с него миллионами? Куда, я вас спрашиваю, смотрит тамошний минкульт?!» — с сарказмом отреагировал Nikolai S.

«Надо всем минкульт внести в Наш черный список. А когда время придет, то вспомнить и меры принять», — добавил Валера К.

«Очередной акт борьбы с «ветряными мельницами», — написал RuDiablo.

«Лучшая реклама фильма! Значит, надо посмотреть!» — отметил Дмитрий Р.

«Значит, хороший фильм, нужно посмотреть», — отреагировала Jeanna.

«Зеленского в черный список включили?» — спросил Maximus Roomtdght.

Зеленксий Цитата из кф «Ржевский против Наполеона». реж Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«Нормальный фильм, а то минкульту можно смотреть, а нам — нет. Актуальная тема и о мародерах, и о националистах. Или не нравится вам то, что там творили? Люди сами выводы сделают, остаётся незакрытый вопрос, кто приехал на майдан с оружием и кто стрелял в правоохранительные органы, и станет всё на свои места», — написал Александр Л.

«Это министерство «Славы Украины», а не культуры, так что не обольщайтесь», — подытожил Yevhenii R.

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Напомним, ранее бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко зарегистрировал петицию с требованием ограничить гражданам Российской Федерации въезд на территорию Украины.