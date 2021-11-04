Афины , , 11:58 — REGNUM Международные конференции, такие как Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26), предоставляют всем странам единственную возможность собраться вместе и взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, полагает премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом он заявил в интервью Mega TV 3 ноября.

Кирьякос Мицотакис European People's Party

Мицотакис подчеркнул, что зеленый переход Греции не ляжет тяжким бременем на плечи греческого народа.

Он также сказал, что нынешний рост цен на электроэнергию является глобальным явлением и что ожидается снижение инфляции с начала 2022 года. Правительство, отметил Мицотакис, потратит в общей сложности более 500 миллионов евро, чтобы помочь сдержать цены на электроэнергию. Без этого, по словам Мицотакиса, счета выросли бы в десять раз.