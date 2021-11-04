Афины , 4 ноября 2021, 11:58 — REGNUM Международные конференции, такие как Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата 2021 года (COP26), предоставляют всем странам единственную возможность собраться вместе и взять на себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, полагает премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис. Об этом он заявил в интервью Mega TV 3 ноября.
Мицотакис подчеркнул, что зеленый переход Греции не ляжет тяжким бременем на плечи греческого народа.
Он также сказал, что нынешний рост цен на электроэнергию является глобальным явлением и что ожидается снижение инфляции с начала 2022 года. Правительство, отметил Мицотакис, потратит в общей сложности более 500 миллионов евро, чтобы помочь сдержать цены на электроэнергию. Без этого, по словам Мицотакиса, счета выросли бы в десять раз.