Ташкент, , 11:49 — REGNUM Денежные переводы из России выросли на 35% по сравнению с предыдущим годом в долларовом выражении за первые восемь месяцев 2021 года. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении представительства ЕБРР в Ташкенте.

В 2020 году узбекские мигранты отправили денежных переводов на сумму более 6 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Россия объявила «миграционную амнистию» для 158 тысяч граждан Узбекистана, которым ранее был запрещен въезд в страну. «Миграционная амнистия» не распространяется на граждан Узбекистана, депортированных из России на основании решений судов.