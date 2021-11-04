Киев, 4 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Активности войск России вблизи от границы с Украиной не замечено. Об этом сообщает украинская Госпогранслужба.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«В непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы», — приводит «РБК-Украина» слова пресс-секретаря данного ведомства Андрея Демченко.

Как сообщало ИА REGNUM, слухи о якобы стягивании российских войск к границе с Украиной ранее появились в СМИ США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их фейками. Она также отметила, что минимум три крупнейших американских издания разместили у себя эти фейки «как по команде в настоящей панической атаке».