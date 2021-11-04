Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Устаревшая инфраструктура водоснабжения в США приводит к тому, что миллионы жителей страны пользуются водой, содержащей опасные для здоровья химические вещества. Об этом свидетельствуют результаты исследования организации Environmental Working Group (EWG).

Яд в водопроводе geralt

Специалисты EWG контролируют качество водопроводной воды в США с 2013 года. За это время они изучили состояние почти 50 тысяч систем водоснабжения по всей стране.

Подготовленный в ноябре 2021 года отчёт показал, что миллионы жителей США используют водопроводную воду с высоким содержанием загрязняющих веществ. В частности, в водопроводных системах были выявлены значительные количества мышьяка, бромдихлорметана и хлороформа.

Отмечается, что эти вещества могут стать причиной развития рака и других заболеваний. Особенно острой проблема оказалась для общин с низким доходом и недостаточным уровнем обслуживания водопроводных систем.

«Для слишком многих американцев открыть смеситель и набрать стакан воды — всё равно, что сделать коктейль из химикатов», — подытожили в отчёте EWG.