Калуга, , 12:00 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 196 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 ноября. Днём ранее, 3 ноября, в регионе было зарегистрировано 185 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 709 человек, 50 875 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 870 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По данным регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной по состоянию на 3 ноября в медицинских организациях области развернуто 2 тыс. 580 инфекционных коек для приема пациентов с COVID-19. Занято 2249 из них, свободны 13%. В тяжелом состоянии в больницах находится 298 человек, из них один ребенок. На искусственной вентиляции легких — 86 человек. За сутки в стационары поступило 90 человек.

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